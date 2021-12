Arabie saoudite : Le grand mufti qualifie l’homosexualité de «crime ignoble»

Alors que le royaume ultraconservateur dépense des milliards pour améliorer son image à travers le monde, la plus haute autorité religieuse du pays a fustigé les «pulsions déviantes qui sèment la corruption dans le monde».

Abdelaziz Al-Cheikh s’est exprimé quelques jours après que l’ambassadeur saoudien aux Nations unies a rejeté la mention de l’homosexualité dans une résolution de l’Assemblée générale sur la démocratie. Ce dernier avait ainsi déclaré que les expressions d’«identité sexuelle» et d’«orientation sexuelle» étaient «contraires à l'identité arabe et islamique historique» de son pays.

Homosexualité, un acte illégal

«Le crime d’homosexualité est l’un des crimes les plus ignobles et odieux aux yeux de Dieu», a déclaré le mufti, la plus haute autorité religieuse du royaume. «Les auteurs de ce crime» portent sur eux «la honte et l’infamie», a-t-il ajouté dans un communiqué cité par l’agence de presse officielle saoudienne SPA.