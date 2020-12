Tous les moyens sont bons pour déstabiliser son adversaire, surtout dans les dernières secondes du match. En Allsvenskan (première division suédoise), on joue la 93e minute de la toute dernière rencontre du championnat entre l’AIK et Elfsborg, alors que le score est de 2-2.

Après un corner mal négocié par l’AIK Solna, les joueurs d’Elfsborg s’empressent de remettre le ballon en jeu. Sur la contre attaque, le joueur d’Elfsborg est perturbé par… un deuxième ballon, ramené sur le terrains par les joueur de l’AIK Solna dans le but de provoquer un arrêt de jeu pour gagner du temps.

La scène provoque la confusion générale, et Sebastian Larsson, l’auteur du corner et celui qui avait remis le ballon en jeu, reçoit logiquement un carton jaune. Les secondes filent et l’arbitre siffle la fin de la rencontre dans la foulée, permettant à l’AIK Solna d’obtenir un point sur la pelouse d’Elfsborg (2-2).