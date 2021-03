Paris : Le Grand Palais entame le plus grand lifting de son histoire

La structure de verre et d’acier vert parisienne, connue dans le monde entier, fermera ce vendredi pour quatre ans de rénovation totale.

Finis les foires, défilés et expositions: le Grand Palais, haut lieu des arts et des sciences depuis 120 ans, au cœur de Paris, entamera vendredi sa rénovation de fond en comble.

L’ensemble classé monument historique, formé de trois bâtiments construits pour l’exposition universelle de 1900, rouvrira partiellement au printemps 2024 (pour la nef et les galeries attenantes) et complètement au printemps 2025.

Décidé il y a dix ans en raison de profondes dégradations, le chantier a été révisé fin 2020 pour un concept «plus sobre et écologique», à la requête du ministère de la Culture.

Abattage de murs et cloisons, sécurité incendie, accessibilité, restauration des toitures engagée depuis 2016 (20’000 m² sur 35’000 m²), climatisation, nouveaux parcours… Tout cela doit être fait avec une enveloppe approuvée en 2016: 466 millions d’euros (env. 516 millions de francs suisses) financés par des subventions, un emprunt et du mécénat.

Le Grand Palais, c’est 72’000 m², un kilomètre de circonférence, 200’000 tonnes de pierre, plus de fer que pour la tour Eiffel, 280 tonnes de verre…

Copie éphémère

Un «Grand Palais éphémère» est édifié par l’architecte Jean-Michel Wilmotte au Champ de Mars, jusqu’à ce que la nef puisse accueillir en 2024 des épreuves des Jeux olympiques, foires et défilés sous la plus grande verrière d’Europe aux élégantes armatures vert réséda.

Les deux entités muséales subsisteront mais «une plus grande porosité sera établie entre arts et sciences, et leurs publics respectifs», espère François Quéré, directeur général délégué adjoint d’Universcience.