Dortmund battu à domicile

Le Bayern s’envole vers le titre

Grâce à sa victoire lors du choc au sommet de Bundesliga, le Bayern Munich compte désormais sept points d’avance sur le Borussia Dortmund, battu 0-1.

Bürki lobé, le titre s’envole

Au retour des vestiaires, le portier helvétique allait encore se mettre en évidence en plongeant parfaitement sur une frappe dangereuse de Leon Goretzka (54e). Une parade qui allait quelque peu réveiller les hommes de Lucien Favre. Erling Haaland se mettait en évidence à la 58e en frappant au but de Manuel Neuer, un tir toutefois trop croisé. L’attaquant norvégien, au lieu de sonner la révolte, allait se blesser quelques minutes plus tard, cédant sa place à Giovanni Reyna à la 72e.

La fin de rencontre allait gagner en rudesse ce qu’elle allait perdre en intensité. Peu de révolte côté Dortmund, malgré le sang neuf injecté par Lucien Favre et ses cinq changements. Les jaune et noir étaient-ils déjà résignés? Ils n’ont pas fait un mauvais match mardi soir, loin s’en faut, mais la différence de qualité entre les deux équipes signifiait sans doute déjà le sacre d’ un champion logique cette saison: le Bayern Munich.

Favre déplore l’absence de public

«Nous avons bien joué pendant 90 minutes, a estimé Lucien Favre à l’issue de la rencontre. Il aurait fallu être plus rapide en attaque. Il nous a manqué un peu de précision et de mobilité. Nous n'avons pas assez tiré au but. Evidemment , tout le monde sait que les fans nous manquent. Pour le titre, ce sera dur, il y a sept point d'écart et il reste six matches.»