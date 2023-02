Le grand-père du petit Grégory est décédé

En garde à vue

Jean-Marie Villemin a toujours été persuadé que ses parents en savaient plus qu’ils ne le disaient, concernant la disparition puis la mort de Grégory, retrouvé sans vie ligoté dans les eaux de la Vologne. Le décès d’Albert Villemin réduit donc un peu plus les chances de découvrir la vérité .

Albert et Monique Villemin n’avaient pas été les seuls à être entendus par les enquêteurs, en 2017: Marcel Jacob et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, avaient été interpellés et placés en garde à vue. Ginette Villemin, la tante par alliance du garçonnet, également.