Lausanne : Le Grand-Pont ferme samedi pour près d’un an

Les travaux de réfection de l’ouvrage lausannois entraînent la fermeture de celui-ci du 15 janvier à 2 heures du matin jusqu’à la fin novembre 2022.

Le Grand-Pont. 20min/Marvin Ancian

Le Grand-Pont sera fermé à partir du samedi 15 janvier à 2 heures du matin et ce jusqu’à fin novembre 2022, pour des travaux de réfection. La Ville de Lausanne et les Transports publics de la région lausannoise (tl) accompagneront ensemble les usagers durant cette période, indique la Municipalité dans un communiqué. Les travaux de l’ouvrage lausannois auront un impact important sur toutes les mobilités. Des alternatives de déplacement sont proposées pour les cheminements piétons, les déplacements cyclistes et le trafic individuel motorisé.

Pour ce dernier, il est recommandé d’éviter le transit par le centre-ville de Lausanne et de privilégier les parkings périphériques ainsi que les transports publics. Les accès aux parkings du centre-ville sont cependant garantis et la signalétique directionnelle est adaptée progressivement depuis le 3 janvier afin d’assurer une circulation aussi fonctionnelle que possible.

1 / 4 Plan pour les piétons et les bus. Plates-Bandes pour Ville de Lausanne Carte du réseau tl. Plates-Bandes pour Ville de Lausanne Plan de circulation au centre-ville pendant les travaux du Grand-Pont. Plates-Bandes pour Ville de Lausanne

«Nous avons mis en place une importante série de mesures afin de limiter les désagréments causés par ces travaux nécessaires à l’entretien de notre patrimoine et de maintenir un haut niveau d’attractivité pour le centre-ville», indique Florence Germond, conseillère municipale en charge de la mobilité et des espaces publics.

Le réseau Grand-Pont

La fermeture du pont aura un impact important sur la circulation des bus au centre-ville mais aussi sur les connexions au sein de l’agglomération. Les équipes du développement de l’offre au sein des tl ont travaillé pour repenser les lignes de bus et dessiner le réseau Grand-Pont, qui entrera en fonction le 15 janvier 2022.

Les Transports publics de la région lausannoise ont ainsi développé plusieurs solutions personnalisées disponibles pour voyager sur le réseau tl. Il s’agit notamment d’une carte interactive du réseau Grand-Pont 2022 permettant de se familiariser avec les nouvelles lignes, d’un système de recherche d’itinéraire en ligne pour connaître l’impact des travaux sur le trajet indiqué, avec la possibilité de s’inscrire à une newsletter afin de recevoir toutes les infos importantes, ainsi qu’une foire aux questions spécifique au réseau Grand-Pont.

Néanmoins, des adaptations pourraient avoir lieu après la mise en service. Les tl invitent les usagers à consulter les informations sur l’application tl avant leurs déplacements.

Accompagnement

Une brochure commune de la Ville de Lausanne et des tl a été diffusée afin de familiariser la population avec les itinéraires alternatifs effectifs à pied, en transports publics, à vélo ou en voiture. Les deux entités ont également prévu une signalétique sur le domaine public pour s’orienter au centre-ville pendant la fermeture du pont. Elle tiendra à la fois compte des modifications des trajets piétons et des changements liés au réseau de bus Grand-Pont. Quelques jours avant et durant les premières semaines de travaux, du personnel sera présent sur le terrain pour informer et accompagner la population en temps réel.