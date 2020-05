Actualisé il y a 17min

Genève

Le grand retour d’Alain Morisod sur petit écran

Le musicien revient début juin sur Léman Bleu, six mois après avoir été évincé par la RTS. Il est persuadé qu’un public existe pour la variété populaire.

de Jérôme Faas

Alain Morisod a décidé d’intitulé sa nouvelle émission «Super Sympa!» dr

La RTS n’en voulait plus, il resurgit sur Léman Bleu! Alain Morisod, le père des fameux «Coups de cœur», n’aura pas laissé son public orphelin très longtemps. Il fera son grand retour le 6 juin prochain sur la chaîne de télévision locale, aux manettes d’une émission intitulée «Super Sympa!» Et pourquoi changer une recette qui marche? «Ceux qui aimaient les Coups de cœur ne seront pas déçus», promet l’artiste, héraut de la variété populaire, une étiquette dont il est fier. «Léo Ferré disait: populaire est un terme flatteur utilisé de manière péjorative par les imbéciles.» Il se félicite donc «d’avoir de l’audience, de vendre des disques, de remplir des salles. J’aime cela, et ce n’est ni se renier, ni se prostituer.»

«Super Sympa!» ressemblera donc aux Estivales, sorte de best of… estival des «Coups de cœur» qui animait jusqu’à présent l’été de la RTS. «Je suis à Genève, je me balade dans la nature, et je présente les différentes séquences», explique Alain Morisod. Le public y retrouvera notamment Jean-Baptiste Guégan dit «la voix de Johnny», les sœurs Berthollet, Melanie Oesch’s und die Dritten, Claudio Capéo ou encore Laurent Deshusses. «Je reprends uniquement leurs prestations effectuées dans les «Coups de cœur». Les gens aiment bien revoir ce qu’ils ont aimé.»

Alain Morisod est persuadé que son public «hyper fidèle» le suivra. Il parle de gens de plus de cinquante ans, «le fond de commerce de toutes les télévisions, car pour les plus jeunes, comme le dit Patrick Sébastien, la TV c’est un meuble dans le salon des parents». Il est persuadé que la RTS «a abandonné une partie de ce public. Ils ont essayé de me convaincre qu’il avait changé, mais je ne le pense pas. Mon challenge, mon défi, c’est que les gens me suivent sur Léman Bleu; c’est de montrer que si le public a envie d’aller ailleurs, il y va. La RTS a tout fait pour que je ne revienne pas, ce n’est pas grave, c’est le jeu de ce métier. Il n’y a pas de guerre, pas du tout. Ils prennent une direction, j’en prends une autre, on verra bien.»