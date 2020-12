Basketball : Le grand retour de Kevin Durant

L’ailier superstar a disputé dimanche avec sa nouvelle équipe, les Brooklyn Nets, ses premières minutes de jeu depuis 18 mois.

Un an et demi après s’être rompu le tendon d’Achille, Kevin Durant a fait dimanche son retour sur les parquets et a inscrit quinze points pour son premier match avec les Brooklyn Nets, une rencontre amicale de présaison contre les Washington Wizards.