Jordanie: les touristes font leur grand retour à Petra

Jordanie : Le grand retour des touristes à Petra, la merveille du désert

Le site de Petra est riche en tombeaux et temples taillés dans les falaises de grès rose qui lui ont valu son surnom de «ville rose». C’est dans ce décor qu’a été tournée la scène finale du film de Steven Spielberg «Indiana Jones et la dernière croisade».

Les visiteurs sont bel et bien de retour, après des années au cours desquelles la pandémie de Covid a transformé la légendaire «ville rose», où 90% des habitants vivent dans le tourisme, en ville fantôme.

Entouré de ses chameaux à Petra, la spectaculaire merveille archéologique en Jordanie nichée au fond d’un canyon dans le désert, Hussein Bdoul est tout sourire. Les visiteurs sont bel et bien de retour, après des années au cours desquelles la pandémie de Covid a transformé la légendaire «ville rose», où «90% des habitants vivent dans le tourisme», selon Bdoul, en une ville fantôme. «Le tourisme a repris et le nombre (de touristes) est encore plus important», confirme ce père de sept enfants qui propose des promenades sur ses animaux.