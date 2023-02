Suisse : Le graphène issu du plastique brûlé n’est pas dangereux

Le graphène est un matériau à base de carbone toujours plus utilisé, notamment pour la fabrication de divers plastiques, en raison de ses propriétés de conductivité et de stabilité. Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) a réalisé une série de tests pour voir si le graphène représentait un danger pour la santé lors de l’incinération d’ordures ménagères ou d’incendies.