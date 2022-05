Football : Le gratin du tennis était à Santiago Bernabeu

Novak Djokovic et Rafael Nadal, mais aussi Carlos Alcaraz et Belinda Bencic: tous ont assisté à l’incroyable demi-finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City.

Novak Djokovic dans les tribunes de Santiago Bernabeu. Getty Images

Madrid accueille depuis la fin de la semaine dernière les tournois 1000 de l’ATP et de la WTA – un tournoi qui a particulièrement bien réussi à la Biennoise Jil Teichmann, qualifiée pour les demi-finales.

Mais mercredi à Madrid, c’est bien la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City qui retenait l’attention. Du coup, les joueurs et joueuses de tennis en ont profité pour se rendre à Santiago Bernabeu.

Rafael Nadal ne pouvait décemment pas rater ce match, lui qui est un supporter convaincu du Real. Il a éliminé Miomir Kecmanovic dans les temps pour pouvoir se rendre tranquillement au stade et savourer l’incroyable retournement de situation des Merengue (de 0-1 à 2-1 entre la 90e et la 91e minute, puis 3-1 au début des prolongations).

Rafael Nadal était entouré de sa famille et de ses amis… mais aussi de son grand rival Novak Djokovic, qui a pris place tout près du clan Nadal.

Le phénomène espagnol Carlos Alcaraz était également présent, tout comme nombre de joueuses, à l’image de la Suissesse Belinda Bencic, de la Canadienne Leylah Fernandez ou de l’Espagnole Paula Badosa, toutes éliminées prématurément du tournoi madrilène.