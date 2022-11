Manhattan: Le gratte-ciel le plus fin du monde bat plusieurs records

Avec ses 91 étages, le 111 West 57th Street de New York, face à Central Park, est l’immeuble le plus fin du monde.

Le 111 West 57th est le gratte-ciel le plus fin du monde. Il fait face à Central Park, à New York.

Les travaux de construction de la tour XXL, qui porte le nom un peu biscornu de 111 West 57th Street, sont officiellement terminés. L’immeuble de 435 mètres de haut a été conçu par le bureau d’architectes Shop Architects et bat plusieurs records. Il est 24 fois plus haut que large, ce qui en fait le gratte-ciel le plus fin du monde. Grâce à sa hauteur, il est également le deuxième immeuble d’habitation le plus élevé du continent américain.

Les 91 étages répartis sur 435 mètres font du gratte-ciel l’un des plus hauts du monde. 111w57.com/ En dehors de la magnifique vue qu’il offre, l’un de ses points forts est la piscine, réservée à ses habitants. 111w57.com/

Les travaux d’aménagement intérieur, qui avaient été confiés à Studio Sofield, sont également achevés. Le cabinet d’architecture vient de publier des photos inédites de l’intérieur qui se veut tout aussi impressionnant que la vue.

Bâtiment historique avec une touche de modernité

Le gratte-ciel se compose de deux bâtiments: le premier, appelé le Steinway Hall, est l’un des plus célèbres bâtiments de New York. Il date de 1925 et a été construit par le cabinet d’architecture Warren & Wetmore, qui est également à l’origine de Grand Central Terminal. Sa façade a été soigneusement rénovée, en collaboration avec les services de protection des monuments historiques.

Le second est une tour d’une hauteur de 435 mètres qui vient compléter le Steinway Hall. Parfaitement située pour offrir une vue sur Central Park, sa hauteur modifie complètement la ligne d’horizon de Manhattan. «Le 111 West 57th est un gratte-ciel conçu pour l’avenir qui n’oublie cependant pas ses racines historiques. Il est intemporel», déclare Dana Getman de Shop Architects.

Soixante logements

Les deux bâtiments comptent 60 logements au total: 14 se trouvent dans la partie historique du Steinway Hall et 46 dans la tour. Une partie des appartements de la tour sont des duplex qui offrent une vue de rêve. Pour l’aménagement intérieur, Studio Sofield s’est inspiré de la décoration d’origine de Warren & Wetmore, ce qui n’est pas pour plaire à tout le monde.

La décoration intérieure a été prise en charge par le cabinet Studio Sofield. 111w57.com/ Par rapport à la façade extérieure du bâtiment, l’aménagement d’un grand nombre de pièces est plutôt vieillot. 111w57.com/ Dans la tour, certains appartements offrent néanmoins une décoration plus moderne. 111w57.com/

«Je ne comprends pas comment on peut construire l’un des bâtiments les plus modernes au monde pour ensuite l’aménager comme si on était à l’époque de la Révolution française…» écrit notamment un internaute sur Reddit. Mais le contraste a aussi ses adeptes. «J’adore ce mélange d’ancien et de moderne. C’est une véritable œuvre d’art!» écrit un autre utilisateur.