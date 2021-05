Chine : Le gratte-ciel tremblant laisse ses commerçants sur le pavé

Les commerçants sont dans l’incertitude après la fermeture de la tour pour des raisons de sécurité, après les tremblements de mardi.

Des employés du gratte-ciel, évacué la semaine dernière en Chine après une oscillation d’origine inconnue, s’affairaient lundi à faire les cartons alors que le bâtiment est fermé jusqu’à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Le SEG Plaza, l’un des immeubles les plus emblématiques de Shenzhen au sud, avait vacillé mardi dernier, ce qui avait provoqué des scènes de panique et conduit à l’évacuation des personnes qui se trouvaient à l’intérieur. La tour de 78 étages, qui domine le quartier d’affaires de la ville de plus de 12 millions d’habitants, abrite notamment sur plusieurs étages un immense marché de composants et produits électroniques.