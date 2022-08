Vaud : Le grave accident de vendredi sur l’A9 a fait un mort et quatre blessés

Vendredi, vers 17h30, une voiture Peugeot grise et un fourgon de livraison Mercedes rouge ont eu un accident sur l’autoroute A9, entre Chexbres et Vennes, en direction de Lausanne. À l’entrée du tunnel de Chauderon, la voiture a dévié de sa trajectoire et a percuté la glissière de sécurité droite, avant de poursuivre sa route sur la même voie. Le conducteur du fourgon, qui suivait cette voiture, n’a pas vu que celle-ci se trouvait à l’arrêt ou presque et n’a pas pu éviter le choc. L’avant de son véhicule s’est violemment encastré dans l’arrière de la Peugeot.