Genève: Le grec se meurt, victime de la mode et des économies

Le grec se meurt à Genève. En juin, au collège de Candolle, dix-neuf hellénistes passeront leur maturité. Puis, s’en sera fini de la langue de Platon dans cet établissement. Au collège Calvin, huit adolescents seulement étudient cette matière en 4e et dernière année, et dix en 3e. À la rentrée 2023, le grec ne sera plus enseigné que dans deux des dix collèges genevois (Calvin et Voltaire). D’une manière générale, les langues anciennes souffrent: le latin n’est plus dispensé que dans trois collèges (Candolle, Rousseau et Voltaire).