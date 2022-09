Basketball : Le «Greek Freak» claque un contre monstrueux contre la Croatie

La Grèce, emmenée par Giannis Antetokounmpo, a remporté son choc d’entrée face à la Croatie 89-85 vendredi à Milan dans le groupe C de l’Eurobasket. La star des Milwaukee Bucks a réalisé un contre époustouflant et une dernière minute de folie.

Giannis Antetokounmpo, auteur d’un match étincelant (27 points, 11 rebonds et 6 passes), a assommé les Croates, revenus à une possession (84-82) à l’aune de l’ultime minute, en inscrivant 5 points et réussissant deux blocks.

La Grèce grande favorite

Après ce succès d’emblée face à un outsider de cet Euro 2022, la Grèce, bien épaulée aussi par l’arrière Tyler Dorsey (27 pts et 5 rebonds), est grande favorite pour finir en tête du groupe C, complété en plus de la Croatie, par l’Ukraine, la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Estonie.