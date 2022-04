E-sport : Le «Green Wall» impose son blason au sein de «Valorant»

C’est le premier sacre d’OpTic en VCT, et le second pour l’Amérique du Nord.

Formation mythique et incontournable de la Call of Duty League depuis près de 12 ans, la structure américaine OpTic Gaming a planté son drapeau au sommet d’un autre FPS dimanche, en s’adjugeant les prestigieux Masters Reykjavik de «Valorant» . Emmené par l’ex-roster de la Team Envy, le «Green Wall» s’est imposé 3-0 lors de la finale face aux Brésiliens de LOUD, moins de trois mois après les débuts officiels de la team sur le titre de Riot.

Un sang-froid remarquable

L’équipe de Victor, Crashies, Yay, Marved et FNS a toutefois dû s’accrocher dans ces play-off. Les trois Américains et les deux Canadiens ont d’abord perdu leur première rencontre contre LOUD dans l’upper bracket (2-1), ne parvenant pas à tenir leur rythme. Après avoir corrigé les Japonais de Zeta Division (3-0), OpTic est donc remonté sur le ring pour le match retour en BO5. Et quel match! Dès l’entame de jeu sur «Ascent», le «Green Wall» s’est révélé impeccable en défense, et presque aussi bon en attaque.