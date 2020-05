Suisse/Allemagne

Le «grillage de la honte» en passe d’être supprimé

Une clôture installée entre Kreuzlingen (TG) et Constance (All), en raison de la crise du Covid-19, va être démontée au grand bonheur des frontaliers.

Après des semaines de séparation, couples et proches transfrontaliers de Kreuzlingen (TG) et de Constance (D) pourront à nouveau se rencontrer. La Suisse et l'Allemagne ont décidé de démonter le «grillage de la honte» installé le long de la frontière, Covid-19 oblige.