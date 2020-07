Chasse

Le grizzly de Yellowstone restera protégé

Une cour d’appel américaine a décidé mercredi de sauver la peau du grizzly du Yellowstone, menacé par les chasseurs.

En 2017, l’office américain de la pêche et de la faune sauvage (USFWS) avait décidé de retirer ces ours du parc national de Yellowstone, qui s’étend sur le Wyoming, l’Idaho et le Montana, de la liste des espèces menacées, en raison de l’accroissement de leur population.

Si la chasse est interdite dans le parc national, elle est autorisée dans certaines zones avoisinantes. Les États du Wyoming et de l’Idaho avaient donc envisagé en 2018 d’organiser des «chasses au trophée» pour la première fois depuis plus de quarante ans. Jusqu’à 23 grizzlys auraient ainsi pu être abattus en dehors des limites du parc.

Indignées par cette idée, de nombreuses organisations de défense de l’environnement et plusieurs tribus amérindiennes ont contesté la décision de l’USFWS en justice. Elles avaient obtenu gain de cause en première instance, le tribunal ayant estimé que ces ours devaient bien revenir sur la liste des espèces protégées et ne pouvaient donc être chassés.