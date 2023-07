Environnement: Le Groenland peut fondre encore plus facilement qu’attendu

Une couche de glace épaisse de plus d’1,5 km a fondu au Groenland il y a 416’000 années, au cours d’une période de réchauffement climatique naturel modéré, signe de sa plus grande vulnérabilité qu’imaginée au changement climatique actuel, selon une étude publiée jeudi. La fonte de cette calotte glaciaire avait alors entraîné une montée du niveau des eaux importante, ce qui menacerait aujourd’hui les régions côtières.

Cette dernière se fonde sur l’examen d’une carotte glaciaire qui avait été extraite à 1390 mètres de la surface dans le nord du Groenland par une équipe de chercheurs du Camp Century, une base militaire américaine secrète dans les années 1960. Cet échantillon de plus de 3 mètres, qui contient de la terre et des pierres, avait été oublié dans un congélateur et a été redécouvert en 2017. Les chercheurs ont été surpris de découvrir qu’il contenait, en plus des sédiments, des restes de feuilles et de mousse, preuve irréfutable d’un sol jadis dépourvu de glace.