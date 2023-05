Océan Arctique: Le Groenland est en froid avec le Danemark

Pour le Premier ministre du Groenland, Mute Egede (à gauche, avec son homologue danoise, Mette Frederiksen), «la procédure montre ce que le Ministère des affaires étrangères pense de nous et la manière dont il ne nous inclut pas, quand bien même nous sommes le pays arctique du royaume».

Le chef du gouvernement local groenlandais a déploré, jeudi, la crispation des relations entre le territoire autonome danois de l’Arctique et sa puissance tutélaire. «Les relations entre le Danemark et le Groenland ne sont pas au beau fixe en ce moment», a dit Mute Egede au quotidien danois de référence «Politiken».

En cause, la nomination d’un ambassadeur pour l’Arctique sans lien avec la région par Copenhague – il n’est pas groenlandais et est spécialiste de droit international, en dépit d’une entente stipulant qu’aucune décision danoise concernant le Groenland et les îles Féroé ne puisse être prise sans leur accord.