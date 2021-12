Smartphone : Le gros flop connaît son heure de gloire à Hollywood

Dans le film «Don’t look up», l’acteur Leonardo DiCaprio manipule un appareil dont la commercialisation s’est soldée par un échec cuisant.

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence à l’affiche du film «Défi cosmique», l’appareil Hydrogen One en exergue.

Il faut être fin connaisseur pour deviner la marque du smartphone que tient Leonardo Dicaprio dans le film «Don’t look up: défi cosmique». Et inutile d’aller chercher dans un placement produit de la dernière nouveauté d’Apple et autre Samsung. La réponse est en effet un appareil dont l’échec commercial a été acté en 2019. L’Hydrogen One, c’est son nom, avait été promu comme un smartphone à écran holographique 3D par RED, la marque renommée de caméras à Hollywood.