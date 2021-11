Football : Le gros lot pour les inventeurs du «spray à terrain»

Embourbés depuis 7 ans dans une bataille juridique contre la FIFA, les inventeurs des sprays utilisés pour faire respecter la distance du mur depuis 2014 vont toucher 120 millions d’euros.

Engagés dans une bataille juridique à la Cour de justice de Rio de Janeiro contre la FIFA depuis 7 ans, ils ont finalement obtenu gain de cause, et même plus qu’imaginé. La fédération de football a été reconnue coupable d’un délit de contrefaçon du brevet. Les indemnités dont devra s’acquitter la FIFA sont trois fois supérieures au montant initial et s’élèvent donc maintenant à 120 millions d’euros.