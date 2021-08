Le gros pari de Sanofi sur l'ARN messager

Pharma : Le gros pari de Sanofi sur l'ARNm et ses promesses de traitements anticancer

La pharma française, dont le vaccin anti-Covid devrait sortir fin 2021, va dépenser 3,2 milliards de dollars pour acquérir un spécialiste américain de l'ARN messager.

Sanofi veut décidément sa part de l’ARN messager, une innovation pharmaceutique très en vue depuis la crise du Covid-19: après avoir annoncé récemment d’importants investissements, le géant français accélère encore avec le rachat d’un spécialiste américain, Translate Bio, dans le but de développer «des vaccins et des agents thérapeutiques». L’opération, qui doit être conclue au troisième trimestre, valorise Translate Bio à 3,2 milliards de dollars (près de 2,9 milliards de francs).

Ruée sur l'ARNm

Les vaccins développés par BioNTech – avec l’américain Pfizer – et Moderna ont été parmi les premiers à être autorisés contre le Covid-19 et sont, pour l’heure, les plus efficaces. Contrairement à un vaccin classique, qui utilise une version affaiblie ou neutralisée d’un virus, la technologie de l’ARN messager introduit directement dans les cellules une séquence de génome pour qu’elles génèrent les anticorps destinés à reconnaître le virus et l’éliminer.