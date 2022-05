Football : Le gros tacle de Jean-Michel Larqué à Neymar

L’ancien consultant s’est lâché dans l’émission «Rothen s’enflamme», mardi sur RMC. Il a complètement dézingué l’attaquant brésilien du PSG.

«Ce qui est indiscutable, ce sont les chiffres, a dit Larqué. Un match sur deux en championnat cette année, et 11 buts, ce qui sera probablement l'une de ses plus mauvaises saisons au Paris Saint-Germain. Et puis il y a ce pour quoi il est venu, la Ligue des champions. Il a disputé six matches, marqué zéro but. Ajoutez à cela 183 roulades avant, 183 roulades arrière et 250 roulades latérales (sic!) et vous obtenez les performances de Neymar. (...) Il y a peut-être mieux à faire que de passer ses jours, et surtout ses nuits, à jouer au poker lorsque la saison n'est pas encore terminée. On a l'impression qu'il est devenu un profiteur du football, un mercenaire. Neymar n'est plus un joueur de foot et il vous prend pour des pigeons.»