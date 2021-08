Médias : Le groupe allemand Axel Springer acquiert le site Politico

Jeudi, l’éditeur allemand du tabloïd «Bild» a annoncé l’achat du site américain Politico. Le montant de la transaction pourrait dépasser les 600 millions d’euros.

Quelque 500 journalistes

Politico, fondé en 2007 et qui emploie environ 500 journalistes, et Axel Springer «partagent un engagement en faveur de l’indépendance journalistique et d’une information impartiale et non militante. C’est ce qui constituera la base d’une croissance accélérée et de notre future réussite mutuelle», salue le PDG d’Axel Springer, Mathias Döpfner, dans un communiqué.