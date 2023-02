Médias : Le groupe Axel Springer supprime des postes rendus superflus par l’IA

Le patron du géant allemand a annoncé mardi à ses employés que des postes de production des titres «Bild» et «Die Welt» seraient bientôt assumés par des ordinateurs.

Le groupe berlinois estime que la production journalistique – à savoir la mise en page et la correction, notamment – va devenir «un sous-produit», a annoncé mardi son patron.

Le groupe de médias allemand Axel Springer a annoncé mardi des suppressions d’emplois chez le tabloïd «Bild» et le généraliste «Die Welt», motivées par l’intelligence artificielle susceptible désormais de «remplacer» les journalistes.

«L’intelligence artificielle va révolutionner le journalisme et l’industrie des médias, en pouvant soutenir – ou remplacer – le journalisme», affirme le patron du groupe, Mathias Döpfner, dans une lettre aux salariés.

«La création journalistique (avec les reportages, scoops et éditoriaux) devient le cœur» de métier tandis que la «production» journalistique va devenir un «sous-produit», poursuit-il. Ce travail de production est «de plus en plus (…) automatisé» en raison de l’importance croissante de l’intelligence artificielle, affirme Mathias Döpfner, cité également dans un communiqué.