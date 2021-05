Etats-Unis : Le groupe criminel Darkside est à l’origine du piratage d’un oléoduc

Depuis vendredi, l’un des plus grands opérateurs d’oléoducs américains est paralysé par un piratage. Darkside est l’auteur du rançongiciel qui met en péril Colonial Pipeline.

Le piratage informatique ayant provoqué depuis vendredi la paralysie d’un des plus grands opérateurs d’oléoducs américains a été mené par le groupe criminel Darkside, a indiqué lundi la police fédérale américaine.

«Le FBI confirme que le rançongiciel de Darkside est responsable de la mise en péril des réseaux de Colonial Pipeline», entreprise transportant de l’essence et du diesel sur plus de 8800 km de pipelines à travers les Etats-Unis, précise le communiqué. Un rançongiciel, ou «ransomware», est un programme qui exploite des failles de sécurité pour encrypter les systèmes informatiques et exiger une rançon pour les débloquer.