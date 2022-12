Le groupe criminel nigérian Black Axe se répand à Zurich

«Sous pression et sous contrôle»

Interrogée par la «NZZ», Lelia Hunziker, directrice du Centre de formation sur la traite des femmes et la migration des femmes, les Nigérianes feraient l’expérience de mauvais traitement avec des couteaux, des lames de rasoir et même des fers à repasser. «Elles font état de violences très graves ayant même entraîné la mort au Nigeria», poursuit-elle. Pour Lelia Hunziker, il est clair que la plus grande partie des Nigérianes présentes à la Langstrasse de Zurich sont «sous pression et sous contrôle».