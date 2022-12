Films piratés : Le groupe de pirates EVO est mystérieusement inactif

Connu pour mettre en ligne des films et séries TV piratés, le groupe pourrait avoir été démantelé.

Habituellement prolifique, le groupe EVO est mystérieusement silencieux depuis quelques jours. Il a arrêté de publier de nouveaux contenus, à savoir des films et séries TV piratés. De quoi inquiéter les utilisateurs de leur service de téléchargement. Selon le site spécialisé TorrentFreak , le réseau de pirates dans le viseur de l’industrie du cinéma et de la télévision pourrait avoir été démantelé par les forces de l’ordre. Cela pourrait aussi être le cas pour un autre groupe, IFT, qui a aussi arrêté de mettre du contenu à disposition.

Le groupe EVO s’est notamment fait remarquer en publiant une version préliminaire du contenu du Blu-ray du film «Spider-Man: No Way Home». Il a également partagé le film «Dune» avant qu’il ne soit disponible sur le service de streaming HBO Max et dans les salles de cinéma. «Nous ne tirons aucun profit de ce ‘hobby’. Nous le faisons pour le plaisir», avait expliqué un membre du groupe interviewé il y a quelques mois par TorrentFreak, ajoutant qu’il aime aider les gens: «Nous savons que nous aidons beaucoup de gens qui n’ont pas les moyens d’aller au cinéma».