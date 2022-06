Afghanistan: Le groupe Etat islamique revendique l’attaque d’un temple sikh

Afghanistan : Le groupe État islamique revendique l’attaque d’un temple sikh

Samedi, des hommes armés ont attaqué un temple sikh de Kaboul, faisant au moins deux morts. Le groupe État islamique a revendiqué l’attaque.

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs pays du monde musulman à la suite de ces remarques sur la relation entre le prophète et sa plus jeune épouse, Aïcha. Dans un message publié via son organe de propagande Amaq, le groupe État islamique a affirmé que cette attaque visait les hindous, les sikhs et les «apostats» qui les protègent.