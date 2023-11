Le groupe Kiss diffusera son ultime concert en streaming

«À un moment donné, mère Nature prend le dessus, quels que soient vos plans. Et à un moment donné, vous devez avoir la dignité et la fierté, mais aussi l’amour et l’admiration de vos fans pour savoir quand il est temps d’arrêter. Nous avons tous vu des boxeurs qui restent trop longtemps sur le ring, et nous avons tous vu des combos qui restent trop longtemps sur scène», avait prévenu Gene Simmons dans l’émission «The Sunday Project» en juillet 2023. Le bassiste de Kiss, 74 ans, n’avait alors pas précisé quand son groupe allait mettre un terme à sa tournée d’adieux, lancée en 2019 et qui est passée par le Paléo en juillet 2022. On sait désormais que ce sera le 2 décembre 2023.