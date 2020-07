États-Unis

Le groupe Kodak se lance dans les produits pharmaceutiques

Avec l’aide de l’administration Trump, Kodak va produire des composants essentiels pour la pharmacie mais en pénurie régulière aux États-Unis.

Une grande première

Le titre flambe à Wall Street

Ce projet est un nouveau revirement pour Kodak, un groupe créé en 1888. Faute d’avoir pris à temps le virage de la photographie numérique, le fabricant surtout connu pour ses pellicules avait déposé le bilan début 2012 avant de se recentrer sur les services d’impression et d’emballage et sur certains produits chimiques et films à usage industriel.

Le prêt gouvernemental devrait permettre d’accélérer l’arrivée sur le marché des nouveaux produits pharmaceutiques de Kodak en aidant la société à reconvertir et étendre ses sites de production à Rochester, dans l’État de New York et à St. Paul, dans le Minnesota. Kodak prévoit de «se coordonner de près avec l’administration et les laboratoires pharmaceutiques pour identifier et donner la priorité aux produits les plus essentiels aux Américains et à la sécurité nationale des États-Unis». À Wall Street, le titre de l’entreprise a flambé de plus de 200% mardi.