Genève : Le groupe M3 cède des actifs pour se sortir de l’ornière

Le groupe M3 d’Abdallah Chatila traverse une période de turbulences. Affaibli par la pandémie, il affronte le départ de plusieurs cadres et peine depuis six mois à payer les factures de certains prestataires. Ainsi que le rapporte «Bilan», afin de remédier à la situation, l’homme d’affaires vient de lever 100 millions de francs auprès de la société d’investissement londonienne Floreat Merchant Banking Ltd. Elle acquiert en échange 16% de la division immobilière du groupe, en difficulté: ce sont en effet ses bénéfices cumulés qui ont été investis, à hauteur de 180 millions, dans la restauration, l’hôtellerie et la santé, activités qui se sont avérées déficitaires.