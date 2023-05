Genève: Le groupe m3 mis en poursuite pour des millions de francs

Immobilier, banque, hôtellerie-restauration ou encore centres de dépistage et de vaccination Covid, l’empire m3 est devenu un acteur économique incontournable au bout du lac. Mais il a fait face à des dizaines de millions de francs d’arriérés de paiement, ces derniers mois. Plusieurs filiales du groupe ont été mises aux poursuites, notamment par l’Etat et la Ville de Genève. Son patron, Abdallah Chatila, assure aujourd’hui que «des centaines de factures et l’entièreté des poursuites ont été réglées cette semaine» et que le groupe n’a «jamais été en péril».