Genève - Le groupe m3 rappelé à l’ordre pour sa plateforme Covid

Le site d’inscription pour un test Covid du groupe m 3, à Genève, pourrait-il fournir à des pirates malveillants les données personnelles d’assurés? C’est ce que pointent des experts informatiques dans le «Matin Dimanche» . Pour s’inscrire, il faut entrer son numéro de carte d’assurance. Une fois les vingt chiffres saisis, un formulaire avec numéro AVS, identité, adresse ou date de naissance, se remplit automatiquement. Mais, selon le journal dominical, il serait possible d’entrer des numéros d’assurés au hasard, et ainsi obtenir leurs données, le site ne limitant pas le nombre d’erreurs saisies. Un pirate pourrait ainsi employer un logiciel permettant des saisies rapides et automatisées. Selon un spécialiste, il aurait fallu mettre en place un « captcha » , qui permet de différencier un utilisateur d’un ordinateur, après cinq ou six essais infructueux.