Coronavirus

Le groupe m3 va produire des masques à Genève

Après l'importation, l'homme d'affaires Abdallah Chatila se lance dans la production de matériel sanitaire. Il veut créer 50 emplois.

Décidément, l'épidémie de coronavirus donne des idées et des ailes à l'investisseur genevois Abdallah Chatila et à son groupe m3. Mi-avril, l'homme d'affaires s'est d'abord lancé dans l'importation de masques et de matériel médical. Depuis cette date et durant cinq semaines, des avions relient chaque jour Shanghai à Genève où un total de 300 millions de masques seront livrés. Ce mercredi, le groupe m3 a annoncé que non content d'en importer, il allait aussi en produire. Une usine sera installée sur une surface de 2000 m2 à Plan-les-Ouates, en périphérie de Genève.