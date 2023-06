Guerre en Ukraine: Le groupe Mondelez, qui fait le Toblerone, épinglé en Suède

La mesure est radicale. Le groupe américain Mondelez, qui est le plus grand fournisseur de sucreries en Scandinavie avec ses marques locales traditionnelles, est banni de l’armée suédoise indique la «NZZ». La raison de cette décision s’est jouée en Ukraine. À Kiev, l’Agence nationale pour la prévention de la corruption (NACP) a placé, le 25 mai dernier, Mondelez International sur une liste noire de «sponsors internationaux de la guerre». Sur son site internet, l’agence indique clairement que sa liste noire n’a aucune valeur juridique et que son seul but est d’influencer la réputation internationale d’une entreprise. Car, contrairement à d’autres entreprises, Mondelez ne se retire pas de Russie et a même connu une croissance significative de son commerce avec la Russie. L’entreprise serait un payeur de taxes important en Russie et contribuerait ainsi au financement de la guerre d’agression contre l’Ukraine.