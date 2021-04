Assurance : Le Groupe Mutuel remboursera 50 millions à ses assurés

Le groupe basé à Martigny veut baisser ses réserves. Ce versement s’inscrit dans la continuité du remboursement des 101 millions effectué en 2020.

La démarche s’inscrit dans la continuité du remboursement des 101 millions effectué en 2020, explique le groupe. Les réserves sont là pour faire face aux aléas – la période que nous traversons en démontre l’utilité – mais il n’est pas dans notre stratégie de les augmenter inutilement. Nous prenons nos responsabilités au travers d’actes concrets et dans l’intérêt de nos assurés», indique son patron Thomas Boyer. «Avec notre volonté de rembourser 151 millions sur 2 ans, nous démontrons par les actes que la loi nous permet déjà de prendre des mesures immédiates pour agir en faveur des assurés», poursuit-il.

Selon Thomas Boyer, la solidité financière de l’assureur permet une telle démarche. «Nos réserves, comme les fonds propres d’une entreprise, sont nécessaires mais pas excessives. Elles correspondent à environ 3 mois de factures envoyées par nos clients», précise-t-il. La crise du Covid-19 que nous subissons tous depuis mars 2020 doit renforcer la solidarité et permettre de trouver de nouvelles solutions, estime-t-il encore.

Le Groupe Mutuel compte plus de 2700 collaborateurs en Suisse et dénombre 1,3 million d’assurés et s’occupe de 25’500 entreprises. Son chiffre d’affaires dépasse les 5,4 milliards de francs. Il figure au 3e rang des assureurs santé en Suisse. Dans le domaine des assurances santé pour entreprises, il se situe au 5e rang national.