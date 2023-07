K-Pop: Le groupe sud-coréen BTS publie ses mémoires 

«Beyond the Story: 10-Year Record of BTS» est en vente depuis le 9 juillet 2023 dans les librairies sud-coréennes, comme ici à Séoul.

«Je suis ici depuis 9 heures du matin et j’ai enfin le livre», s’exclame Aqilah, une fan malaisienne de BTS , devant l’une des plus grandes librairies de Séoul. Le groupe superstar de la K-Pop a publié dimanche ses mémoires en Corée du Sud, célébrant ses dix ans d’existence.

«Beyond the Story: 10-Year Record of BTS» a été co-écrit par le journaliste sud-coréen Kang Myeong-seok et des membres du groupe, selon son éditeur américain Flatiron Books. Il paraît également aux États-Unis où il s’est déjà hissé en tête des meilleures ventes sur Amazon grâce aux pré-commandes.