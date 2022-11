Election au Conseil fédéral: Le groupe UDC aux Chambres veut lui aussi un ticket à deux

Élection au Conseil fédéral : Le groupe UDC aux Chambres veut lui aussi un ticket à deux

Le comité directeur du groupe UDC estime que les cinq candidats en lice se valent et souhaite lui aussi, comme la commission de sélection, un ticket à deux pour la succession d’Ueli Maurer.

Tous les candidats à la succession se valent, estime à son tour le comité directeur du groupe UDC aux Chambres, fait-il savoir sur Twitter. Albert Rösti et Werner Salzmann (BE), Hans-Ueli Vogt (ZH), Michèle Blöchlinger (NW) et Heinz Tännler (ZG) «sont tous éligibles», estime-t-il. «Ils présentent tous un palmarès impressionnant ainsi que l’expérience de direction nécessaire», ajoute-t-il.