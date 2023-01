Guerre en Ukraine : Le groupe Wagner amnistie sa première volée de prisonniers russes

Une vue intérieure montre le Centre Wagner, qui est un projet mis en œuvre par l’homme d’affaires et fondateur du groupe militaire privé Wagner Evguéni Prigojine, lors de l’ouverture officielle du bloc de bureaux à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 4 novembre 2022.

Un premier groupe de prisonniers russes a été amnistié et libéré pour avoir accepté de combattre en Ukraine, a annoncé jeudi le patron du groupe paramilitaire Wagner dont les hommes sont présents sur le front aux côtés de l’armée russe. Evguéni Prigojine, sulfureux homme d’affaires réputé proche du président Vladimir Poutine, qui communique activement depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, est apparu dans une vidéo en compagnie d’hommes aux visages floutés. «Vous avez travaillé jusqu’au bout de votre contrat. Vous avez travaillé honorablement, avec dignité», a-t-il déclaré dans cette vidéo diffusée par l’agence de presse russe Ria Novosti. Il a appelé la société russe à «traiter avec le plus grand respect» ces hommes qui ont combattu pendant six mois en échange de leur liberté.