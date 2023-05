Le groupe Wagner commence le transfert de Bakhmout aux Russes

Elle intervient aussi après une incursion lundi et mardi en provenance d’Ukraine dans la région russe frontalière de Belgorod de combattants que Moscou a mis plus de 24 heures à repousser, soulignant une fois encore les difficultés que rencontrent les forces russes.

Retrait de Wagner

Sur ces images, il salue ses hommes en leur donnant les consignes et en leur souhaitant bonne route, évitant cette fois-ci de répéter ses critiques envers l’état-major de l’armée russe, avec lequel il est en conflit ouvert. «On se retire, on se repose, on se prépare, puis on recevra de nouvelles tâches», ajoute Evguéni Prigojine.

Bataille la plus longue

Bakhmout, une ville industrielle de quelque 70’000 habitants avant le conflit, a été le théâtre de la bataille la plus longue (déclenchée à l’été 2022) et la plus meurtrière de l’offensive russe. Evguéni Prigojine a évalué mercredi le nombre de morts dans les rangs de son groupe à 10’000 détenus recrutés dans les prisons russes et à une proportion similaire, non chiffrée précisément, de ses combattants professionnels.