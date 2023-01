Guerre en Ukraine : Le groupe Wagner tente de recruter des Serbes par les petites annonces

De tels commentaires contre Moscou sont rares, alors que la Russie est un proche allié du pays des Balkans. Les deux nations entretiennent des liens culturels et historiques étroits, partageant la même religion orthodoxe et la haine de l’OTAN. Avec la Biélorussie, la Serbie est le seul pays européen qui a refusé de s’aligner sur les sanctions occidentales contre Moscou, même s’il a condamné l’invasion de l’Ukraine.

Nombre exact inconnu

Le groupe Wagner a été fondé en 2014, et sa présence a été documentée en Syrie en soutien au régime Assad, et en Libye. Il est actuellement présent, notamment, en Centrafrique et au Mali, où il est régulièrement accusé d’exactions contre les populations civiles. La formation joue un rôle de premier plan dans l’invasion russe de l’Ukraine.