Guerre en Ukraine: Le groupe Wagner veut transformer des détenues en tueuses

Conflit : Le groupe Wagner pense envoyer des femmes combattre en Ukraine

L’organisation paramilitaire Wagner envisage de recruter des femmes détenues dans les prisons russes et de les envoyer combattre en Ukraine, après avoir fait la même chose avec des hommes, a déclaré, mercredi, son chef, Evgueni Prigojine. «Pas seulement comme infirmières ou opératrices, mais aussi dans des groupes de saboteurs ou des équipes de snipers. On sait tous que cela s’est déjà fait massivement», a-t-il dit.

Le chef des Wagner faisait manifestement allusion aux femmes tireuses d’élite et à celles présentes dans les groupes de partisans qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et étaient mises en avant par la propagande soviétique. «Nous travaillons en ce sens. Il y a des résistances, mais je pense qu’on en viendra à bout», a ajouté Evgueni Prigojine.

Contre une remise de peine

Ces derniers mois, Wagner est soupçonné d’avoir recruté en masse des hommes détenus dans les prisons de Russie et de les avoir ensuite envoyés combattre en première ligne en Ukraine, contre la promesse d’une remise de peine et d’émoluments attractifs. Depuis 2014, ce groupe est accusé de servir dans l’ombre les intérêts du régime du président russe Vladimir Poutine et de commettre des exactions dans de nombreuses zones de conflit, notamment en Syrie et dans des pays africains.