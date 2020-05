Suisse

Le Gruyère AOP résiste à la crise sanitaire

Malgré la pandémie de Covid-19, le fromage figure sur les listes de courses de base des clients de la grande distribution.

Si l'annonce de la crise sanitaire avait eu lieu en novembre, l'impact aurait été plus important.

Le directeur de l'IPG se réjouit de la résistance des ventes dans le contexte de crise sanitaire qui prévaut depuis deux mois. «Par rapport au marché global, l'effet est presque paradoxal. Au niveau national, et plus encore régional, les consommateurs fréquentent davantage les magasins et les fromageries.»