Pablo Zabaleta a annoncé la fin de sa carrière vendredi. Sobrement. Mais avec la passion et la sincérité qui accompagnent les fidèles serviteurs du jeu. Dix-huit ans de carrière, quatre clubs, les deux premiers titres du nouveau Manchester City et cette finale de Coupe du monde perdue au Maracanã contre l’Allemagne, le parcours de ce latéral droit pas incroyablement doué a quelque chose d’exemplaire. L’Argentin aura fait une carrière de plus-value discrète, jamais flamboyant mais indispensable partout. Comme lors de ce but dans le temps additionnel d’une demi-finale du Mondial M20 contre le Brésil (2005). Le moment-clé du seul sacre de la «génération Messi»