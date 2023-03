Une femme «président» ou «recteur»?: Le guide d’écriture inclusive de la Confédération critiqué sur Tiktok

Non-binaires bienvenus

La grande nouveauté de l’édition 2023 par rapport à celle de 2020, c’est que la Chancellerie a voulu prendre en compte les personnes non-binaires. «À l’époque, il n’était pas question d’inclure linguistiquement des personnes non incluses dans le modèle homme/femme. C’est la seule différence matérielle avec le guide de 2023», dit la Chancellerie. On continue certes à utiliser les «Monsieur» et «Madame» dans la correspondance formelle, mais on peut désormais se permettre des formulations nouvelles pour s’adresser à une audience. «Cher public» ou «chères personnes présentes» sont par exemple bienvenus.