Musique : Le Gurtenfestival et l’OpenAir St.Gallen déclarent forfait

Les deux grands festivals d’été alémaniques ont annoncé lundi renoncer à leur édition 2021 en raison des restrictions sanitaires.

«Irréaliste et irresponsable»

«Dans la perspective actuelle, le rassemblement de plus de 20’000 personnes par jour dans un espace confiné, sans distance, semble une fois de plus irréaliste et irresponsable. La situation est trop incertaine, le délai d’exécution trop court, les mesures de protection possibles, les réductions de capacité et les conditions trop complexes et coûteuses», affirment les organisateurs du Gurtenfestival dans un communiqué.