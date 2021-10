La Tour-de-Peilz – Le gymnase de Burier prêt à accueillir jusqu’à 2000 étudiants

L’extension des lieux a été inaugurée, ce lundi. Cette nouvelle aile et les adaptations nécessaires du complexe, o nt coûté environ 21,9 millions de francs . L’occupation de ces locaux se veut transitoire, soit jusqu’à l’ouverture des gymnases d’Aigle (dès 2024) et d’ É challens (dès 2025). L ’ inauguration de ces deux nouveaux établissements permettra a lors de ramener le nombre d’élèves à 1 500 , sur la Riviera . Le gymnase de Burier deviendra alors un campus du Secondaire II comprenant des établissements de formation autonome et complémentaire au niveau des filières gymnasiale , professionnelles et d’un pôle de compétences thématiques.